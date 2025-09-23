ماذا يفعل شرب 3 أكواب من الشاي يوميا بـ قلبك وضغط الدم؟

كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة "Advances in Nutrition"عن خبر سار لعشاق الشاي، حيث بينت أن شرب ثلاثة أكواب يوميا قد يسهم بشكل فعال في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

ووفقا لتحليل شمل 157 تجربة سريرية و15 دراسة علمية، فإن مركبات "الفلافان-3-أول" الموجودة بوفرة في الشاي، إضافة إلى التفاح والتوت والكاكاو، ترتبط بتحسين مستويات الضغط والكوليسترول وتنظيم سكر الدم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت النتائج إلى أن استهلاك ما بين 400 إلى 600 ملليجرام يوميا من هذه المركبات، أي ما يعادل تقريبا ثلاثة أكواب من الشاي يمكن أن يحقق تأثيرا صحيا ملحوظا.

قال أوضح الدكتور تيم بوند أن مركبات الشاي تُحسن وظائف الأوعية الدموية وتدعم صحة القلب.

ورغم النتائج الإيجابية، حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من الاكتفاء بتناول الشاي وحده، مؤكدة أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم تتطلب نمط حياة متكامل يشمل التغذية الصحية، النشاط البدني، فقدان الوزن الزائد، والابتعاد عن التدخين والكحول والكافيين المفرط، مع أهمية مراجعة الطبيب عند الحاجة.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم