تحميك من الإصابة بأمراض القلب.. أفضل 5 زيوت للطهي

تؤثر الزيوت المستخدمة في الطهي على صحة القلب، ومع أن بعض الأنواع تبدو شائعة وآمنة، إلا أن الإفراط في استخدامها يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

في هذا الصدد، إليكم أفضل 5 زيوت لحماية القلب من الأمراض وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وفقا لموقع "Times of India".

زيت دوار الشمس

رغم شعبيته لمذاقه الخفيف ومقاومته للحرارة، إلا أن غناه بأوميجا 6 يجعله مسببا للالتهابات وارتفاع الكوليسترول الضار عند الإفراط في استخدامه.

زيت فول الصويا

منتشر في المنتجات الجاهزة، ويحتوي على دهون مفيدة، لكن نسبة أوميجا6 العالية فيه ترتبط بزيادة الالتهاب وتصلب الشرايين.

زيت الذرة

شائع ورخيص، لكنه يخفض الكوليسترول الجيد ويرفع الدهون الثلاثية، بحسب أبحاث منشورة في مجلة "BioMed Central".

زيت بذرة القطن

يُستخدم في المخبوزات ورقائق البطاطس، ويشكل خطرا مزدوجا بسبب محتواه العالي من أوميجا-6 واحتمال تلوثه ببقايا مبيدات، ما يعزز الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

زيت الفول السوداني

رغم تحمله درجات الحرارة العالية واستخدامه في القلي، إلا أن استهلاكه بكثرة يكون ضارا، خاصة لمن يعانون من اضطرابات دهنية أو تحسس من البقوليات.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم