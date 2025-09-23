5 عادات شائعة ترفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية

هناك بعض العادات اليومية الشائعة تؤدي إلى انخفاض مستويات أكسيد النيتريك، وهو جزيء أساسي يساعد على تمدد الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

وفقا لموقع "Times of India "، إليكم عادات يومية ترفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية:

الإفراط في السكر المكرر

السكر المكرر الموجود في المشروبات الغازية والحلويات يرفع سكر الدم بسرعة، ما يسبب التهابات ويؤثر سلبا على بطانة الأوعية الدموية، ويُثبط إنتاج أكسيد النيتريك.

النشويات المكررة

منتجات الدقيق الأبيض مثل الخبز والمعجنات تتحلل سريعا إلى جلوكوز، مسببة التهابات تؤثر على الأوعية الدموية وتقلل من إنتاج أكسيد النيتريك.

الزيوت النباتية المصنعة

زيوت مثل فول الصويا والذرة ودوار الشمس، المستخدمة بكثرة في الأطعمة الجاهزة، غنية بأوميجا 6 وتؤدي إلى التهابات مزمنة، ما يُضعف مرونة الشرايين ويقلل من إنتاج أكسيد النيتريك.

التدخين

التدخين يسبب تدميرا مباشرا للبطانة الداخلية للأوعية، ويقلل مستويات أكسيد النيتريك، ما يزيد من خطر أمراض القلب وضعف الدورة الدموية.

غسول الفم المضاد للبكتيريا

الاستخدام اليومي لغسول الفم المطهر يقتل البكتيريا المفيدة في الفم، ما يعطل إنتاج أكسيد النيتريك ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كيف تعزز إنتاج أكسيد النيتريك؟

يمكن الحفاظ على صحة القلب عبر اتباع نظام غذائي غني بخضراوات مثل السبانخ والشمندر والثوم والحمضيات، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الجيد، والتعرض المعتدل للشمس.

