7 فوائد مذهلة لـ الروزماري.. تعرف عليها

كشفت دراسة حديثة أن إضافة عشبة الروزماري إلى النظام الغذائي تعود بفوائد كبيرة على الصحة النفسية والجسدية، وتتعدى كونها مجرد نكهة في الطعام.

وفقا لموقع " Complexions Dance"، فإن غلي أوراق إكليل الجبل في الماء لا يُحسن المزاج فقط، بل يغذي الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات A وC وB6، التي تعزز مناعة الجسم وتحسن الأداء اليومي.

كما أوضحت الدراسة أن تناوله كمشروب دافئ قبل النوم يساعد على تهدئة الجسم وتقليل احتباس السوائل، بالإضافة إلى دوره المحتمل في الوقاية من جلطات الدم، بفضل مركبات فعالة مثل "حمض الروزمارينيك" والزنك.

عشبة للعقل والمنزل

ولم تقتصر فوائد العشبة على الجسم فقط، إذ يمكن استخدام الروزماري كمعطر طبيعي للجو، أو كوسيلة لتقليل التوتر في المنزل.

كما أن بخار هذه العشبة يُسهم في تنقية المكان من الطاقة السلبية، ما يعزز الشعور بالهدوء والسلام النفسي، ويمكن استعمال زيت إكليل الجبل العطري كمضاد للبكتيريا والفيروسات، أو لطرد الحشرات بطريقة طبيعية.

ويُنصح بتحضير المشروب بغلي القليل من أغصان العشبة الطازجة في كوبين إلى ثلاثة من الماء، وتركها على نار هادئة نحو 10 دقائق، ثم استخدام السائل كرذاذ عطري أو كمشروب دافئ يدعم الصحة.

