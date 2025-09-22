هل تسبب ميكروبات الفم الإصابة بسرطان البنكرياس؟

كتب – سيد متولي

كشفت دراسة جديدة أن خطر الإصابة بسرطان البنكرياس قد يكون مرتبطًا بالميكروبات التي تعيش في الأفواه، وأشار البحث إلى 27 نوعاً من البكتيريا والفطريات تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بمقدار 3 مرات ونصف.

وحسب "هيلث داي"، تشمل هذه الميكروبات بعض الأنواع المرتبطة بالفعل بأمراض اللثة. وقال الدكتور ريتشارد هايز، الباحث الرئيسي من جامعة نيويورك: "أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط قد لا يساعد فقط في الوقاية من أمراض اللثة، بل قد يحمي أيضاً من السرطان".

ويُعتبر سرطان البنكرياس"قاتلًا صامتاً"، بسبب قلة طرق الفحص الفعالة للكشف المبكر عنه. ما يجعله شديد الفتك، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة 5 أعوام بعد التشخيص، 13% فقط.

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون عينات لعاب من أكثر من 122 ألف أمريكي شاركوا في دراستين واسعتي النطاق حول فحص السرطان، والوقاية منه. وحدد الباحثون 20 نوعاً مختلفاً من البكتيريا و4 أنواع من الفطريات التي ترفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس. وقال الباحثون: "من خلال تحديد أنماط البكتيريا والفطريات في الفم، قد يتمكن أطباء الأورام من تحديد الأكثر حاجة لفحص سرطان البنكرياس".