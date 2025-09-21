بعد حديث ترامب عن المرض.. كل ما تريد معرفته عن التوحد

بعد حديث ترامب عن المرض.. كل ما تريد معرفته عن الت

كتب – سيد متولي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه توصل إلى إجابة بشأن التوحد وسيصدر إعلانا يوم الإثنين.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مستشفى للعالم، مضيفا: "من خلال الرسوم الجمركية وضعنا حدا لاستغلال دول العالم لنا"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون إعلانا بالغ الأهمية، أعتقد أنه سيكون من أهم ما سنفعله"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول ما سيعلن عنه.

وبعد حديث ترامب، إليك كل ما تريد معرفته عن التوحد، بحسب ما جاء في موقع هيلث.

ما هو اضطراب طيف التوحد؟

هو حالة مرتبطة بنمو الدماغ، تؤثر في طريقة إدراك الشخص للآخرين وتفاعله الاجتماعي معهم، ويؤدي ذلك إلى وجود صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين.

متى يبدأ التوحد؟

يبدأ التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التكيف داخل المجتمع، فمثلا، قد يواجه الأشخاص المصابون مشكلات في التفاعل الاجتماعي أو مع زملائهم في المدرسة أو العمل.

متى تظهر أعراض التوحد؟

تظهر أعراض التوحد لدى الأطفال غالبا خلال السنة الأولى من العمر، غير أن هناك عددا قليلا من الأطفال المصابين بهذا الاضطراب ينمون نموا طبيعيا خلال السنة الأولى، لكنهم بعد ذلك يفقدون بعض المهارات، وتبدأ أعراض التوحد في الظهور عليهم ما بين عمر 18 و 24 شهرا.

أعراض التوحد

عدم استجابة المرضى عند مناداتهم بأسمائهم، أو يبدو الأمر أحيانا وكأنهم لا يسمعون.

عدم الرغبة في احتضانهم أو حملهم، وتفضيل اللعب بمفردهم، والانعزال.

ضعف التواصل البصري، وعدم إبداء أي تعبيرات على وجوههم.

عدم التحدث أو التأخر في الكلام أو فقد القدرة على نطق الكلمات أو الجمل.

عدم القدرة على بدء محادثة أو الاستمرار فيها، أو بدء المحادثة فقط لغرض طلب شيء أو لتسمية غرض.

التحدث بنبرة غير مألوفة أو إيقاع غير معتاد، واستخدام نبرة غنائية أو نمط آلي في الكلام.

تكرار الكلمات أو العبارات دون فهم كيفية استخدامها في السياق.

عدم فهم الأسئلة أو التوجيهات البسيطة.

عدم إظهار العواطف أو المشاعر.

عدم الإشارة إلى الأشياء أو إحضارها لمشاركة الاهتمام.

الاتصاف بالسلبية أو العدوانية أو التخريب عند التفاعل مع الآخرين.

صعوبة في فهم معاني تعابير الوجه المختلفة، أو أوضاع الجسم المتنوعة، أو نبرات الصوت المختلفة لدى الآخرين.

تكرار حركة معينة باستمرار، مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين.

القيام بسلوكيات قد تلحق الأذى بالنفس، مثل العض أو ضرب الرأس.

اختلال التوازن أو ضعف التناسق الحركي، أو الحركة بأنماط غير مألوفة، مثل المشي على أطراف الأصابع.

الحساسية تجاه الضوء أو الصوت أو اللمس، مع عدم التأثر بالألم أو تغيرات درجة الحرارة.

متى تذهب للطبيب؟

عادة ما يظهر على الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بعض علامات تأخر النمو قبل بلوغ الثالثة من العمر، كما تظهر علامات اضطراب طيف التوحد غالبا في مرحلة مبكرة من النمو، عندما تكون هناك تأخيرات واضحة في مهارات اللغة والتفاعل الاجتماعي.

في حال الشعور بقلق حيال نمو الطفل أو الاشتباه في إمكانية إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد، يرجى التحدث مع طبيب حول مخاوفك.

وقد يوصي الطبيب بإجراء اختبارات نمو لتحديد ما إذا كان لدى طفلك تأخر في التعلم أو التفكير أو اللغة أو المهارات الاجتماعية، والتي قد تشير إلى الإصابة باضطراب طيف التوحد أو نوع آخر من مشكلات النمو.

أسباب التوحد

لا يوجد سبب معروف لاضطراب طيف التوحد، بسبب تنوع الأعراض وتفاوت شدتها من شخص لآخر، لكن بعض الأسباب قد تتمثل في:

الخصائص الوراثية: قد تلعب عدة جينات دورا في الإصابة باضطراب طيف التوحد، بالنسبة لبعض الأطفال، قد يكون مرتبطا بحالة وراثية معينة.

أما بالنسبة لأطفال آخرين، فقد تؤدي تغيرات وراثية (طفرات) إلى زيادة خطر الإصابة بهذا الاضطراب، وقد تؤثر جينات أخرى في كيفية تطور الدماغ أو طريقة تواصل خلايا الدماغ، أو قد تؤثر هذه الجينات على مدى شدة الأعراض.

العوامل البيئية: يستكشف الباحثون ما إذا كانت عوامل، مثل العدوى الفيروسية أو الأدوية أو المضاعفات أثناء الحمل أو ملوثات الهواء تلعب دورا في الإصابة باضطراب طيف التوحد أم لا.

العلاج

لا يوجد علاج شاف لاضطراب طيف التوحد، لكن التدخل المبكر والحصول على علاج، خاصة خلال سنوات ما قبل المدرسة، يمكن أن يحدث فرقا كبيرًا في حياة العديد من الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.