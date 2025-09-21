كيف يساعد الرمان في زيادة هرمون الشباب لدى كبار السن؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة مانشستر متروبوليتان البريطانية أن تناول مستخلص الرمان لدى كبار السن قد يساعد على زيادة مستوى هرمون الشباب IGF-1.

وشملت الدراسة 72 شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاما، تناولوا يوميا على مدى 12 أسبوعا كبسولات من مستخلص الرمان بجرعة 740 ملليجرام.

وأوضحت الدراسة أن مستوى هرمون IGF-1 ارتفع بشكل ملحوظ لدى المشاركين الذين تناولوا مستخلص الرمان.

وقد يؤدي هذا الهرمون دورا رئيسيا في الحفاظ على الصحة وتجديد الخلايا وتقوية العضلات والعظام وتحسين وظائف الأوعية الدموية والدماغ، وفقا لـ "infox".

إلا أن مستوياته تنخفض عادة مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى فقدان القوة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

ومن جانب آخر، لم يُظهر المستخلص تأثيرا يُذكر على طول التيلوميرات، وهي الأغطية الواقية في نهايات الكروموسومات التي تعكس معدل شيخوخة الخلايا. ومع ذلك، قد يكون رفع مستوى عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) مفيدًا لصحة الأوعية الدموية ولتعزيز الصحة العامة.

