الوقوف على ساق واحدة.. اختبار بسيط يكشف الكثير عن صحتك

كتبت- شيماء مرسي

كشف موقع "إم إس إن هيلث" عن اختبار بسيط يستغرق دقيقة واحدة قد يكشف عن حالتك صحتك وهو الوقوف على ساق واحدة.

ويعتبر هذا المقياس أداة فعالة لتحديد المرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي المحيطي.

كما أنه يستخدم لتقييم مدى الضعف ودرجة الاستقلالية وحالات السقوط لديهم.

أفضل قواعد الوقوف

الوقوف على ساق واحدة دون أي دعم آخر.

إبقاء العينين مفتوحتين واليدين على وركيك.

يبدأ الوقت عندما ترفع قدمك عن الأرض وينتهي عندما تنزلها مجددا

وهناك وضعيات أخرى لليدين أثناء الوقوف على ساق واحدة، منها وضعيات من رقص الباليه.

كما أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التوازن لـ المدة المتوقعة هم أكثر عرضة للإصابة باعتلال الصحة مع تقدمهم في السن.

المدة المتوقعة لوقوف الشخص السليم على ساق واحدة حسب العمر:

من سن 18 إلى 39 عاما: 43 ثانية.

من سن 40 إلى 49 عاما: 40 ثانية.

من سن 50 إلى 59 عاما: 37 ثانية.

من سن 60 إلى 69 عاما: 30 ثانية.

من سن 70 إلى 79 عاما: 18 ثانية.

من سن 80 عاما فأكثر: 5 ثواني.

