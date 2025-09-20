4 فوائد لتناول البطاطا الحلوة على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

البطاطا الحلوة ليست مجرد طعام شهي، بل هي كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم.

ووفقًا لتقارير طبية مثل Healthline وMedical News Today فإن تناول البطاطا الحلوة يقدم الفوائد التالية:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

غنية بالألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

2- دعم صحة العين

تحتوي البطاطا الحلوة على **بيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو أساسي للحفاظ على قوة النظر وحماية العين من الأمراض.

3- تقوية المناعة

تُعد مصدرًا مهمًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ضد العدوى.

4- تحسين صحة القلب

الألياف والبوتاسيوم الموجودان في البطاطا الحلوة يساهمان في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.