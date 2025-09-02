5 عادات يومية فعالة في حرق الدهون- عليك اتباعها

إذا كنت تسعى لزيادة معدل حرق الدهون في جسمك وتحويلها إلى طاقة، فإن دمج بعض العادات البسيطة في روتينك اليومي يمكن أن يساعدك بشكل كبير، وفقا لموقع "Times of India ".

تناول البروتين

يساعد البروتين على تحفيز عملية الأيض بشكل فعال، يتطلب هضمه طاقة أكبر من الكربوهيدرات والدهون، ما يعني أن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء معالجته.

رفع الأثقال

بناء العضلات من خلال تمارين القوة يعزز عملية حرق السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة، العضلات أنسجة نشطة أيضيًا، على عكس الدهون، وتستهلك الطاقة باستمرار.

تجنب الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لفترات طويلة يبطئ عملية الأيض، الوقوف والحركة على مدار اليوم يساعدان على تحسين إدارة الوزن ويقللان من خطر الإصابة بالمشكلات الأيضية مثل ارتفاع سكر الدم.

شرب الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات ومضادات أكسدة تساعد الجسم على تحويل الدهون المخزنة إلى طاقة قابلة للاستخدام، خاصة عند ممارستك للرياضة.

شرب القهوة

الكافيين الموجود في القهوة منشطا يزيد من استهلاك الطاقة في الجسم، ما يعمل على حرق المزيد من الدهون.

