ماذا يحدث لجسمك عندما تلدغك "نحلة"- مفاجأة طبيب يجيب

كتبت- نرمين ضيف الله:

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاص لـ"مصراوي"، أسرارًا مثيرة عن تركيبة شوكة النحلة، وآلية حقن السم، والمضاعفات المحتملة، خاصة لدى مرضى الحساسية والربو، وتأثيرها على الجسم.

بنية شوكة النحلة

وأوضح بدران أن شوكة النحلة تتكون من عدة أجزاء دقيقة، أبرزها:

قناة السم: أنبوب رفيع يمر عبره السم من الغدة السمية إلى جلد الضحية.

العمود الأساسي: يدعم الشوكة ويثبتها.

الشفرات الجانبية: زوج من الإبر المسننة تتحرك كالمُنشار لزيادة عمق الغرز.

الشويكات الصغيرة: تمنع خروج الشوكة بسهولة.

كيس السم: يواصل ضخ السم حتى بعد ابتعاد النحلة.

وأشار إلى أن هذه البنية تجعل لسعة النحلة فعّالة ومؤلمة، لكنها قاتلة للنحلة نفسها، إذ تموت بعد فقدان شوكتها التي تظل عالقة في الجلد ومعها جزء من أحشائها.

سم النحل وتأثيره على الجسم

أكد بدران أن سم النحل يحتوي على أكثر من 50 مادة كيميائية، بينها 18 مادة تسبب الألم والالتهاب، وأهمها:

الميليتين: بروتين قوي يدمر أغشية الخلايا ويسبب التهابًا وألمًا شديدًا.

الهستامين: يوسع الأوعية الدموية ويسبب احمرارًا وتورمًا.

الفسفوليباز: يهاجم جدران الخلايا ويزيد الالتهاب، وهو المستضد الرئيسي المسبب للحساسية الشديدة.

وأوضح أن الأعراض تختلف من شخص لآخر؛ فقد تقتصر على احمرار وحكة وألم موضعي، أو تتطور إلى استجابة جهازية تشمل طفح جلدي، دوار، تورم في الوجه واللسان، صعوبة في التنفس، وخفقان، وقد تصل إلى صدمة تحسسية تهدد الحياة.

التأثير على الجهاز الهضمي

أضاف أن بعض الأشخاص قد يعانون من مغص، غثيان، قيء أو إسهال نتيجة تأثير السم على الأمعاء، خاصة في حالات التحسس الشديد.

الفرق بين لسعة النحلة العاملة والملكة

النحلة العاملة: تمتلك شوكة مسننة تُستخدم للدفاع عن الخلية، وتؤدي إلى موتها بعد اللسع.

ملكة النحل: شوكتها ملساء، تلسع عدة مرات دون أن تموت، وتستخدمها أساسًا في قتال الملكات الأخرى، ونادرًا ما تلسع الإنسان.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

حذّر بدران من أن مرضى الربو وحساسية الأنف أكثر عرضة للمضاعفات، إذ قد تسبب لسعة النحل نوبة ربو حادة أو تفاقم أعراض الحساسية، ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

معدلات الوفيات

بحسب بدران، تتراوح معدلات الوفيات عالميًا من لدغات النحل والدبابير بين 0.03 و0.48 وفاة لكل مليون نسمة سنويًا، وفي الولايات المتحدة تُسجل بين 62 و72 وفاة سنويًا.

