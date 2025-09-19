عند تناول كوب من الليمون بعد الأكل.. هذا ما يفعله بالسكري والكوليسترول

يُعد الليمون من أكثر الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، لكن المفاجأة أن تناول كوب من عصير الليمون بعد الوجبات قد يكون له تأثير مباشر على صحة مرضى السكري ومستويات الكوليسترول في الدم، وفقًا لـ healthline.

1- تنظيم مستويات السكر في الدم

أن الليمون يحتوي على ألياف "البكتين" وحمض الستريك، وهما عنصران يساعدان على إبطاء امتصاص السكر من الطعام، هذا يعني أن تناول كوب من الليمون بعد الأكل قد يساهم في الحد من ارتفاع سكر الدم المفاجئ، ما يجعله مشروبًا مفيدًا لمرضى السكري.

2- خفض الكوليسترول الضار

الليمون غني بمركبات "الفلافونويد" التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL)، مما يساهم في حماية القلب والشرايين من التصلب والانسداد.

3- تحسين الهضم وحرق الدهون

إلى جانب فوائده لمرضى السكري والكوليسترول، يساعد شرب عصير الليمون بعد الأكل على تنشيط العصارة الهضمية، والتقليل من عسر الهضم والانتفاخات، فضلًا عن دوره في تعزيز حرق الدهون.

نصائح طبية مهمة

رغم فوائده، الإفراط في شرب الليمون قد يسبب تآكل مينا الأسنان أو يهيّج المعدة لدى بعض الأشخاص، لذلك يُفضل تناوله بكميات معتدلة مع تخفيفه بالماء.

