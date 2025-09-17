سر فرعوني لتقوية المناعة.. عشبة مهملة تعيد الحيوية للجسم

كتب - أحمد الضبع

في ظل تزايد البحث عن وسائل طبيعية لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، بدأت أنظار خبراء التغذية تتجه نحو أعشاب قديمة طالما استخدمها المصريون القدماء، لكنها باتت اليوم مهمشة رغم فوائدها المذهلة.

إحدى هذه الأعشاب هي الحلبة، التي أثبتت الدراسات الحديثة أنها كنز غذائي غني بالمركبات المناعية والمنشطة.

وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الحلبة من الأعشاب الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة، وتعيد التوازن الحيوي للجسم، مشيرًا إلى أن الفراعنة استخدموها في الطب الشعبي لمقاومة العدوى وتعزيز الطاقة.

فوائد مذهلة للحلبة

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الحلبة تحتوي على مركبات مثل "السابونين" و"الفلافونويد" التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الالتهابات المزمنة.

تنشيط الدورة الدموية

وأوضح أن الحلبة تساعد على تحسين تدفق الدم، ما يسهم في توصيل الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى أعضاء الجسم بكفاءة، ويمنح شعورًا بالنشاط والحيوية.

تنظيم مستويات السكر

وبين أن الحلبة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

محاربة الإجهاد والتعب

وأشار إلى أن الحلبة تعمل على خفض مستويات التوتر التأكسدي، الذي يعد من أبرز مسببات التعب المزمن وضعف المناعة.

تعزيز الهضم وطرد السموم

واختتم بالإشارة إلى أن الحلبة تسهل عملية الهضم وتدعم صحة الكبد، مما يعزز قدرة الجسم على التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية باستخدام الحلبة بشكل معتدل في النظام الغذائي، سواء عبر غلي البذور وشربها كمشروب دافئ، أو بإضافتها إلى بعض الأطعمة، مشددا على عدم الإفراط في تناولها، خاصة لمرضى الضغط المنخفض أو الحوامل، دون استشارة الطبيب.