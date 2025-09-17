8 أشياء تؤدي إلى تلف الكلي.. احذرها

كتبت: رودينا ضوه

الكلى من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهي تعمل على تنقية الدم وتنظيم توازن السوائل والمواد الكيميائية، ومع ذلك، فإن الكثيرين يمارسون يوميًا عادات قد تبدو عادية أو غير ضارة، لكنها تضع عبئًا كبيرًا على الكلى، مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور وظائفها أو حتى فشلها.

الإفراط في استخدام مسكنات الألم

تستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الإيبوبروفين والأسبرين، على نطاق واسع لتخفيف الآلام والالتهابات وخفض الحرارة، لكن الاستخدام المتكرر أو بجرعات عالية، وخاصة دون إشراف طبي، قد يقلل من تدفق الدم إلى الكلى، وقد يؤدي إلى تلف طويل الأمد، ويزداد هذا الخطر لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، وفقًا لموقع timesofindia.

الإفراط في الملح

يعد الإفراط في تناول الصوديوم أحد الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتلف الكلى، لا يأتي معظم هذا الملح من علبة الملح، بل من الأطعمة المصنعة والمغلفة، قد تؤثر مستويات الصوديوم العالية على وظائف الكلى.

تناول الكثير من الأطعمة المصنعة

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، هذه الأطعمة غنية بالصوديوم والدهون غير الصحية والسكريات المضافة والمواد الكيميائية، ولكنها فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء كليتيك على التخلص من السموم عبر البول، الجفاف، خاصة أثناء النشاط البدني المكثف أو الطقس الحار، قد يؤدي إلى تكون حصوات الكلى أو يضعف كفاءة كليتيك في تصفية الفضلات، مع أن المصابين بأمراض الكلى في مراحلها المتأخرة قد يحتاجون إلى الحد من تناول السوائل، إلا أن معظمهم ينصحون بشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا.

النوم الجيد

تتبع كليتاك، كباقي أعضاء جسمك، إيقاعًا يوميًا، ينظم النوم الهرمونات التي تؤثر على وظائف الكلى وتوازن السوائل، وقد ربط الحرمان المزمن من النوم بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى. لذا، احرص على النوم الجيد لمدة 7-8 ساعات كل ليلة لمنح كليتيك وقتًا للتعافي والتجدد.

تناول الكثير من البروتين

البروتين ضروري للصحة، لكن الإفراط في تناوله وخاصةً من اللحوم الحمراء، قد يسبب ضغطًا إضافيًا على الكلى، تنتج البروتينات الحيوانية فضلات يجب على الكلى تصفيتها، لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض كلوية سابقة، قد يسرع هذا العبء من تلف الكلى، اختر البروتينات قليلة الدهون مثل الأسماك أو البدائل النباتية، واستشر طبيبك حول كمية البروتين المناسبة لك.

الإفراط في تناول السكر

قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وفي النهاية إلى الإصابة بمرض السكري، وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، لا تقتصر السكريات المضافة على الحلويات فحسب، بل توجد أيضًا في الأطعمة التي تبدو صحية، مثل الزبادي المنكّه وحبوب الإفطار والصلصات.

التدخين

لا يقتصر ضرر التدخين على رئتيك وقلبك، بل يؤثر أيضًا على كليتيك، فالنيكوتين قد يضعف تدفق الدم ويتلف أنسجة الكلى، إضافة إلى ذلك، يزداد احتمال وجود البروتين في بول المدخنين، وهو مؤشر على تلف الكلى.