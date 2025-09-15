6 أعراض تحذيرية تكشف نقص الكالسيوم في جسمك

كتبت- أسماء مرسي:

الكالسيوم من العناصر الأساسية لصحة الإنسان، حيث يؤدي دورا حيويا في بناء العظام والأسنان، إضافة إلى تنظيم وظائف العضلات، والأعصاب، والقلب.

وعندما يعاني الجسم من نقص في هذا المعدن الحيوي، تبدأ مجموعة من الأعراض المختلفة بالظهور.

في هذا الصدد، إليكم أعراض نقص الكالسيوم في الجسم، وفقا لموقع "health".

مشكلات الفم والأسنان

عندما يعاني الجسم من نقص الكالسيوم، يبدأ في سحب هذا العنصر من العظام والأسنان، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان، ضعفها، وأمراض اللثة.

آلام العضلات والتشنجات

لا يقتصر دور الكالسيوم على دعم صحة العظام فقط، بل يؤدي دورا رئيسيا في وظيفة العضلات، إذ يساعد على انقباض العضلات واسترخائها.

وعند انخفاض مستوياته، يشعر الشخص بآلام عضلية، تشنجات، تيبس، وضعف عام في الجسم.

مشكلات الإدراك والتركيز

يؤثر نقص الكالسيوم أيضا على القدرات الذهنية، يعاني الشخص من تشوش ذهني، دوخة، ارتباك، وضعف في التركيز.

خدر ووخز في الأطراف

الكالسيوم ضروري لصحة الجهاز العصبي، وعند نقصه، تظهر أعراض عصبية مثل الخدر أو الوخز في اليدين، الأصابع، القدمين أو أصابع القدمين، نتيجة تأثر الأعصاب الطرفية.

نوبات تشنج

في بعض الحالات الشديدة، يؤدي انخفاض الكالسيوم إلى نوبات عصبية نتيجة تأثر النشاط الكهربائي في الدماغ، وهذه حالة طبية تتطلب تدخلا فوريا.

اضطراب في ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب أحد الأعراض الخطيرة لنقص الكالسيوم، إذ يؤثر هذا المعدن بشكل مباشر على الوظيفة الكهربائية للقلب.

وفي حال الشعور بخفقان أو اضطرابات في النبض، من الضروري مراجعة الطبيب فورا.

