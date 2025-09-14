5 فيتامينات تحارب تساقط الشعر.. منها "البيوتين"

يواجه الكثير من الرجال والنساء حول العالم مشكلة تساقط وضعف الشعر، وقد يعود السبب إلى نقص بعض العناصر الغذائية المهمة.

وفيما يلي، نرصد لكم أبرز 5 فيتامينات تساعد على تعزيز نمو الشعر، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فيتامين A

قد يسهم في إنتاج الزهم، وهو زيت طبيعي تفرزه الغدد الدهنية في فروة الرأس يحافظ على ترطيبها وحمايتها من الجفاف والتقشر.

فيتامين سي

يحمي الشعر من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة ويساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية خصلات الشعر والحفاظ على كثافتها.

ويمكن الحصول عليه من الحمضيات والتوت والكيوي والفلفل الحلو والطماطم والبروكلي.

فيتامين D

يساعد على تكوين بصيلات شعر جديدة، وهي ضرورية لإعادة النمو والحفاظ على جودة وملمس الشعر، ويمكن الحصول عليه من صفار البيض والأسماك الدهنية وحليب الشوفان واللوز، بالإضافة إلى التعرض المعتدل لأشعة الشمس.

فيتامين B7 "البيوتين"

يساعد تناوله على نمو الشعر وتقوية الخصلات ومنحها مرونة ولمعان، ويمكن الحصول عليه من السلمون والبيض واللوز والبقوليات والمكسرات والبطاطا الحلوة.

فيتامين E

قد يحمي هذا الفيتامين الشعر من الأضرار البيئية الناتجة عن الجذور الحرة، والتي قد تسبب تكسر الشعر وبطء نموه وتساقطه ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يعزز وصول الأكسجين والمغذيات إلى البصيلات.

ويمكن الحصول عليه من المكسرات والبذور والسبانخ وزيت الزيتون والأفوكادو والكيوي.

