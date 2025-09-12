5 فوائد مذهلة لتناول الكيوي يوميًّا.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

ثمر الكيوي، بخضرتها الزاهية وطعمها المائل للحموضة قليلاً، ليست فقط لذيذة، بل هي كنز صحي متكامل.

تحتوي على عناصر غذائية قوية مثل الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة، والألياف التي تجعلها مفيدة لعدة جوانب من الجسم.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرزها وفق ما جاء في "هيلث لاين".

5 فوائد لتناول الكيوي على الجسم

دعم الجهاز المناعي بفيتامين C

الكيوي غنيّ جدًا بفيتامين C، الذي يُعدّ من أهم الفيتامينات لأنه يعزز من المناعة، يساعد الجسم في مقاومة العدوى، كما يساهم في تجديد الأنسجة وإنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والأنسجة.

تناول ثمرة كيوي يوميًّا يمكن أن يقدّم جزءًا كبيرًا من الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين.

تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء

الكيوي يحتوي على ألياف غذائية ذائبة وغير ذائبة، بالإضافة إلى إنزيم طبيعي يُدعى أكتينيدين (Actinidin) الذي يساعد على هضم البروتينات بكفاءة أكبر.

هذه الخلطة تجعل الكيوي مفيدًا لمن يعانون من بطء الهضم أو الإمساك، إذ يسهل حركة الأمعاء ويُحسّن شعور الراحة بعد الأكل.

المساهمة في صحة القلب وضغط الدم

بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف، يُساعد الكيوي في تحسين صحة القلب.

البوتاسيوم يوازن تأثير الصوديوم على الجسم ويُساعد في خفض ضغط الدم، كما أن الألياف تُقلّل الكولسترول الضار في الدم.

هذه العناصر مجتمعة تساهم في حماية الشرايين والتقليل من مخاطر الأمراض القلبية.

مضادات أكسدة لحماية الخلايا والبشرة

الكيوي يحتوي على مضادات أكسدة متعددة، مثل فيتامين C، فيتامين E، والكاروتينويدات.

هذه المواد تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسريع شيخوخة الجلد.

أيضاً تُساعد في تقليل الالتهابات التي قد تؤثر على البشرة والجسم بشكل عام.

دعم الصحة العامة من خلال المغذيات المعدنية والفيتامينات الأخرى

بخلاف فيتامين C، يحتوي الكيوي على فيتامين K، حمض الفولات، النحاس، والمعادن التي تُساهم في وظائف الجسم المختلفة، مثل تجديد الخلايا في الدم، دعم صحّة العظام، والمساعدة على امتصاص الحديد.

هذه العناصر تجعل الكيوي فاكهة متكاملة تأهيلًا لتدعيم الصحة العامة.