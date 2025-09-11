7 علامات تكشف الإصابة بالنوبة القلبية- لا تتجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

تختلف أعراض النوبات القلبية من شخص لآخر، وقد لا تظهر دائما على شكل ألم حاد في الصدر كما يظن كثيرون.

وفقا لموقع "Times of India"، إليكم العلامات المبكرة التي تنذر إصابتك بنوبة قلبية:

انزعاج في الصدر

ليس دائما ألما حادا، بل يكون شعورا بالضغط أو الضيق، يظهر ويختفي، ويمتد الألم إلى الذراع أو الفك أو الظهر، ويُعرف بـ"الألم الرجيع".

إرهاق غير مبرر

الشعور بتعب شديد دون سبب واضح، حتى دون مجهود، يمكن أن يكون إشارة مبكرة لنوبة قلبية، خاصة عند النساء.

ضيق في التنفس

إذا وجدت صعوبة في التنفس دون مجهود بدني، يكون ذلك مؤشرا على ضعف تدفق الدم من القلب، حتى إن لم يصاحبه ألم في الصدر.

مشكلات في الهضم أو غثيان

ألم أو ثقل في الجزء العلوي من البطن، غثيان، أو شعور بالانتفاخ يُنذر بانسداد شرايين القلب، رغم أنه يُظن خطأً أنه مجرد اضطراب في المعدة.

دوخة أو تعرق بارد

الشعور بالدوار أو التعرق البارد المفاجئ دون مجهود يشير إلى أن الجسم تحت ضغط نتيجة خلل في عمل القلب.

اضطراب في ضربات القلب

خفقان مفاجئ أو عدم انتظام نبضات القلب قد يكون أكثر من توتر أو إفراط في الكافيين؛ إنه تحذير من اضطراب في نظم القلب.

تورم غير معتاد في القدمين أو الساقين

تورم الكاحلين أو القدمين دون سبب واضح علامة على احتباس السوائل بسبب ضعف ضخ الدم من القلب.