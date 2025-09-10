احرص عليه.. فوائد الماء على الريق وتأثيره على الكلى

كتبت- نرمين ضيف الله:

الماء هو أساس الحياة وأول ما يحتاجه الجسم بعد ساعات النوم الطويلة، شرب الماء صباحًا قبل الإفطار، أو ما يعرف بـ"الماء على الريق"، ليس مجرد عادة بل له فوائد صحية عديدة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي أبرز فوائد الماء على الريق وفق لما جاء في "Medical News Today".

يعيد التوازن المائي بعد النوم ويُنشط الجسم

خلال النوم يفقد الجسم سوائله، فيستيقظ الإنسان في حالة جفاف نسبي شرب الماء فور الاستيقاظ يساعد في تعويض هذا الجفاف، ويُنشط الدورة الدموية وتهيئة الجسم لبداية اليوم بنشاط.

تحسين الهضم وتليين حركة الأمعاء

الماء على الريق يعمل كمسهل لطيف للجهاز الهضمي، فيسهل حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، ما يساعد على إخراج الفضلات بسلاسة.

دعم وظائف الكلى والوقاية من حصى الكلى

الكلى تعتمد على الماء لتصفية السموم وإخراج فضلات الجسم شرب الماء على الريق يساهم في تخفيف تركيز الأملاح ومنع تكون الحصى، ويساعد في تنظيف الجهاز البولي.

الماء يحسن عمل الكلى ويُساعد في التخلص من الفضلات

زيادة الحيوية والطاقة الذهنية

الجسم عند الجفاف يخسر طاقته وتقل قدرته على التركيز، الماء على الريق يعيد النشاط ويُنعش الحواس ويخفف من الصداع الناتج عن الجفاف.

تعجيل التمثيل الغذائي والمساهمة في فقدان الوزن

تناول الماء قبل الإفطار يُسرع من عملية الأيض، ما يساعد على حرق سعرات إضافية، ويجعل الإنسان يشعر بالشبع أسرع وبالتالي يستهلك طاقة أقل.