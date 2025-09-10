إعلان

تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي.. "مساعد رقمي" يراقب ضغط الدم

01:30 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

كتب - سيد متولي

كشفت تجربة حديثة أن وكيلا صوتيا يعمل بالذكاء الاصطناعي قد ساعد كبار السن على الإبلاغ بدقة عن قراءات ضغط الدم لديهم، ويمكن أن تساعد هذه التقنية في تحسين رعاية المرضى عن بُعد، وتحسين نتائج العلاج.

وعُرضت هذه النتائج الأولية (الأحد) خلال اجتماع جمعية القلب الأمريكية في بالتيمور، وخلال الدراسة، حث وكيل صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي المرضى الذين فاتتهم بيانات ضغط الدم، أو الذين لم تكن أحدث قراءة لضغط الدم لديهم ضمن النطاق الطبيعي الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق، على الإبلاغ عن قراءات ضغط الدم في المنزل.

ووفق "هيلث داي"، صمم هذا الوكيل الصوتي ليعمل كأخصائي رعاية صحية، حيث يتواصل مع المرضى ويتحدث إليهم ويطلب منهم قياس ضغط الدم.

وفي المجمل، نجح الوكيل الصوتي في الوصول إلى 85% من المرضى، ومن بين هؤلاء، أكمل 67% المكالمة، وقام 60% بقياس ضغط الدم أثناء التحدث عبر الهاتف، وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في التحكم في ضغط الدم، مع الوصول إلى المزيد من المرضى وسد الفجوات في الرعاية.

وكان رضا المرضى عن وكيل الذكاء الاصطناعي مرتفعا بشكل ملحوظ، وفي نهاية كل مكالمة، طلب من المرضى تقييم تجربتهم على مقياس من 1 إلى 10، وأظهرت النتائج أن متوسط ​​الدرجة كان أعلى من 9، ما يشير إلى تجربة إيجابية للغاية.

وقالت الدكتورة تينا آن كير طومسون، الباحثة الرئيسية في إيموري هيلث كير: "يظل التحكم في ضغط الدم حجر الزاوية لتحسين نتائج أمراض القلب، إلا أن الحصول على قراءات ضغط دم دقيقة وفي الوقت المناسب لا يزال يمثل تحدياً، لا سيما للمرضى الذين يعانون من محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية".

ضغط الدم قياس ضغط الدم
