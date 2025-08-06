تحذير من آثار خطيرة لحقن التخسيس على الصحة النفسية والجسدية

في ظل تزايد الإقبال العالمي على وسائل فقدان الوزن السريعة، أصبحت "حقن التخسيس" من الحلول الرائجة بين الراغبين في الحصول على جسم رشيق خلال وقت قياسي، إلا أن هذه الوسائل، رغم فعاليتها الظاهرة، تثير قلق الأطباء والخبراء بسبب ما قد تسببه من مضاعفات صحية غير متوقعة.

وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة أنتشا بارانوفا، الأستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الوراثة وفيزيولوجيا الأمراض البشرية، من المخاطر النفسية والجسدية التي قد تنجم عن استخدام حقن خسارة الوزن، والتي أصبحت شائعة مؤخراً بين الراغبين في التخلص السريع من السمنة.

ووفقاً لما أورده موقع "kp.ru" الروسي، أوضحت بارانوفا أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى ما يُعرف بـ "حقن الرشاقة" بهدف فقدان الوزن، من دون إدراك التأثيرات السلبية المحتملة على الصحة النفسية، لا سيما الإصابة بالاكتئاب.

وأشارت إلى أن هذا الاكتئاب لا يكون بالضرورة نتيجة مباشرة للدواء نفسه، بل غالباً ما ينجم عن التغيير المفاجئ في نمط الحياة، خصوصاً الحرمان من الأطعمة التي ترتبط بمشاعر المتعة والراحة النفسية، مثل الحلويات والمأكولات الدسمة.

وأضافت أن اختفاء هذه الأطعمة من النظام الغذائي يترك فراغاً نفسياً يشعر معه البعض بالحزن والانزعاج.

كما شددت بارانوفا على أن الاعتماد المفرط على هذه الحقن قد يدفع الكثيرين إلى تجاهل العوامل الأساسية للحفاظ على الوزن، مثل التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة، مما يؤدي إلى اضطرابات جسدية، لاسيما على مستوى الهضم.

ونبهت إلى أن فقدان الوزن السريع قد لا يكون دائماً مستداماً، إذ يعود الكثيرون لاكتساب الوزن مجددًا بمجرد التوقف عن استخدام الدواء، ما لم يرافقه تغيير جذري ومستمر في نمط الحياة.

وفي سياق متصل، كشفت دراسات طبية حديثة عن عدد من الآثار الجانبية المرتبطة باستخدام حقن التخسيس التي انتشرت خلال العامين الأخيرين.

فبحسب دراسة أجراها باحثون في الهند، فإن حقن "أوزيمبيك" قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي ومضاعفاته.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن استخدام هذه الحقن قد يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في ملامح الوجه، فضلاً عن مشكلات متعلقة بترهل الجلد في مناطق مثل الذراعين، والأرجل، والبطن.

اقرأ أيضا:

خطر خفي.. حسام موافي يحذر مرضى الكوليسترول من هذا الأمر



هل شعرت يوما بأنك مشلول وأنت نائم؟- اعرف السر المفاجيء



تصدرت التريند بعد القبض عليها.. 11 معلومة عن البلوجر أم مكة



20 صورة.. بعد تتويجه بلقب ملك جمال لبنان 2025 - من هو سعد الدين حنينة؟



هنا الزاهد بإطلالة ساحرة.. ما سر اختيارها لـ اللون الأصفر؟