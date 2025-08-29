احذر تناول الفول صباحا يوميا.. هذا ما يفعله بالجسم

يُعتبر تناول الفول على الإفطار عادة شائعة في العديد من الدول، خاصة في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من فوائده العديدة، إلا أن لتناوله بشكل يومي بعض التأثيرات على الجسم، والتي تختلف من شخص لآخر.

فوائد تناول الفول يومياً في الصباح

الشعور بالشبع والتحكم بالوزن

يقول أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية، الفول غني بالألياف الغذائية والبروتين، وهما عنصران أساسيان يمنحان شعورًا طويل الأمد بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية خلال اليوم، وبالتالي يساعد في إدارة الوزن.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفول تعزز حركة الأمعاء وتساهم في الوقاية من الإمساك.

صحة القلب

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، يحتوي الفول على ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. كما أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في تنظيم ضغط الدم.

مصدر للطاقة

وأكد، يحتوي الفول على الكربوهيدرات المعقدة التي يتم هضمها ببطء، مما يزود الجسم بالطاقة المستمرة اللازمة لبدء اليوم والقيام بالأنشطة المختلفة.

غني بالعناصر الغذائية

الفول مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد، الفولات (فيتامين B9)، فيتامينات ب الأخرى، النحاس، الفوسفور، والمنغنيز. هذه العناصر ضرورية لدعم وظائف الجسم المختلفة، مثل تقوية العظام، تعزيز المناعة، والوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

الآثار الجانبية المحتملة

مشاكل في الجهاز الهضمي

وأشار إلى أن قد يسبب الفول الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، وذلك لاحتوائه على مركبات يصعب هضمها. وقد تزيد الألياف من أعراض القولون العصبي لدى المرضى المصابين به.

فقر الدم الانحلالي (أنيميا الفول)

يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم "G6PD" تجنب تناول الفول تماماً، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكسر خلايا الدم الحمراء وحدوث فقر دم حاد.

ارتفاع حمض اليوريك (النقرس)

الفول يحتوي على مادة "البيورين"، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس لدى الأشخاص المعرضين له.

التفاعل مع بعض الأدوية

يجب الحذر عند تناول الفول مع بعض أنواع الأدوية، مثل مثبطات المونوأمين أوكسيديز (MAOIs)، التي تستخدم لعلاج الاكتئاب، حيث قد يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوبة.

وأختتم صلاح:" يجب تناول الفول باعتدال، وليس بكميات كبيرة يوميًا، يجب نقع الفول قبل الطهي لفترة كافية (ليلة كاملة) يساعد على تقليل نسبة المركبات التي تسبب الانتفاخ، ويُفضل تناوله بدون إضافة كميات كبيرة من الملح أو الزيوت المشبعة، واستبدالها بزيت الزيتون والليمون وإضافة الخضروات مثل البقدونس والكزبرة".

اقرأ أيضا:

نسرين طافش بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ صيحة الظهر المكشوف؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. كيف نسقت إطلالتها؟

"فستان الستارة وتاج القرون".. أغرب إطلالات ميريام فارس التي أثارت الجدل

25 صورة لإطلالات متشابهة بين جورجينا وياسمين صبري

مكشوفة وملفتة.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في حفل YSL Beauty