الرغبة في شم الروائح النفاذة علامة على مشكلة خطيرة في الكبد

كشفت الدكتورة ناتاليا موتيليفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إن الرغبة الشديدة في شم الروائح الكيميائية النفاذة قد تكون أحد مؤشرات الإصابة باعتلال دماغي كبدي، بالرغم من أنها ليست العرض الأساسي للمرض.

وقالت: "يشمل ذلك تغيرات في الوظائف الإدراكية وانخفاض التركيز وتباطؤ عمليات التفكير والتهيج واللامبالاة واضطراب دورة النوم والاستيقاظ، واضطرابات حركية وتغيرات في التنسيق، وارتعاش اليدين".

وأشارت: "قد ترتبط تغيرات حاسة الشم في حالة اعتلال دماغي كبدي بتراكم مواد سامة في الجسم، مثل مركبات الأمونيا، التي تؤثر على خلايا الدماغ المسؤولة عن تنظم إدراك الروائح".

وتوصي الدكتورة موتيليفا بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض، حيث أنها قد تكون أيضا مؤشرا على حالات أخرى، منها: الاضطرابات العصبية والنفسية: مثل الخرف، والصرع، والصداع النصفي، ومرض باركنسون وأمراض التمثيل الغذائي: مثل داء السكري وعوامل وراثية تتعلق بكيفية إدراك الروائح.

ولا يشير تفضيل الروائح النفاذة بحد ذاته إلى شدة حالة المريض، التي يقيمها الطبيب المختص وفقا لمعايير خاصة. لذلك لم تدرج مثل هذه الأعراض ضمن المعايير القياسية لتقييم شدة اعتلال الدماغ الكبدي.

ولكن، من الناحية السريرية، قد تشكل هذه الأعراض مؤشرا على تدهور عام في حالة المريض. لذلك في حال ظهورها، من الضروري استشارة الطبيب لإجراء فحص إضافي وتصحيح العلاج.

وتقول: "يلاحظ التغير في التفضيلات الشمية لدى مرضى اعتلال الدماغ الكبدي في المراحل المتقدمة من المرض. أي يجب أن ينبه هذا العرض الشخص، خاصة في حالة وجود أمراض الكبد المزمنة، مثل تليف الكبد".

ووفقا لها، قد تشمل العلامات المبكرة لاعتلال الدماغ الكبدي اضطرابات في دورة النوم والاستيقاظ، وتغيرات في خط اليد، وردود فعل سلوكية، مثل ظهور العدوانية.

