كيف يؤثر التعرض لموجات الحر على الشيخوخة؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة هونج كونج أن التعرض المتكرر لموجات الحر قد يسرع الشيخوخة البيولوجية.

وهذا يعني أن سنوات التعرض المتواصل للحرارة المفرطة تسهم في تسريع عملية الشيخوخة.

وأشار الباحثون أن العمال اليدويين، وسكان الريف، وسكان المجتمعات التي يقل فيها استخدام مكيفات الهواء، هم الأكثر عرضة للإصابة.

وحدد تسارع العمر البيولوجي بطرح العمر الزمني من العمر البيولوجي.

وتضمن التحليل بيانات من 24,922 شخصاً في تايوان (من 2008 إلى 2022)، واستُخدمت نماذج مختلطة خطية للتحقيق في العلاقة بين موجات الحر وتسارع العمر البيولوجي، وفقا لموقع "هيلث داي".

ووجد الباحثون أن كل زيادة في النطاق الربيعي في التعرض التراكمي لموجات الحر ارتبطت بزيادة تتراوح بين 0.023 و0.031 سنة في تسارع العمر البيولوجي.

وبينما أظهر الأفراد تكيفاً تدريجياً مع تأثيرات موجات الحر خلال فترة الدراسة، أظهر العمال اليدويون، وسكان الريف، والمشاركون من المجتمعات التي يقل فيها استخدام مكيفات الهواء، قابلية أكبر للتأثر بالآثار الصحية.

آثار سلبية على الشيخوخة

وقال الباحثون: "وجدنا أن التعرض التراكمي لموجات الحر كان له آثار مستقرة وسلبية على الشيخوخة، على الرغم من أن المشاركين تكيفوا تدريجياً مع الحرارة بمرور الوقت".

وأضافوا "تبين هذه الدراسة الحاجة إلى سياسات وتدخلات مستهدفة لتعزيز القدرة على تكيف البيئات، وتأخير الشيخوخة، وتعزيز الشيخوخة الصحية".

اقرأ أيضا:

بعد إعلان أول إصابة بـ"الدودة الحلزونية".. الأعراض وطرق الوقاية

تحمي القلب وتقوي المناعة.. أفضل 5 أنواع من المكسرات

منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما يحدث عند استخدام الثلج على البشرة

تقوي قلبك.. 6 أطعمة تحمي الشرايين وتخفض الكوليسترول

رغم فوائدها.. 7 فئات يجب عليها تجنب تناول المانجو