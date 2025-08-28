احرص عليها.. 5 فوائد مذهلة للكابوتشي

الكابوتشي هذا النوع من الخضروات الورقية الذي يشبه الخس في شكله يتميز بأوراقه الكثيفة والمتماسكة ورأسه المستدير، ليس مجرد إضافة جمالية للسلطات، بل يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم من الداخل.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز الفوائد وفق "verywellhealth".

غني بالفيتامينات الأساسية لدعم المناعة وصحة العظام

الكابوتشي غني بفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة ويساعد في إنتاج الكولاجين، وفيتامين K الذي يعزز تجلّط الدم وصحة العظام.

يحتوي أيضًا على حمض الفولات اللازم للأم الحامل ولجهاز الأعصاب.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تقلل الالتهاب وتُحافظ على الحماية الخلوية

يضم الكابوتشي مركبات مثل البوليفينولات والأنثوسيانين (خاصة في الأصناف الحمراء) التي تحارب الجذور الحرة، وتقلّل من الالتهاب، وتساعد على الوقاية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يساهم في تحسين الهضم وإدارة الوزن

بفضل كونه منخفض السعرات وعالي الألياف، يقدّم الشعور بالشبع ويساهم في تحسين حركة الأمعاء، مما يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

يحسن صحة القلب ويقلّل من ضغط الدم

يحتوي الكابوتشي على بوتاسيوم يُساعد في تنظيم ضغط الدم، كما أن الأنثوسيانين الموجودة فيه تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

يُعزز صحة الأمعاء ويُحارب الالتهاب الداخلي

الألياف، إلى جانب مضادات الأكسدة، تدعم البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتُقلل من الالتهاب، كما تساعد في الوقاية من أمراض القولون ومشاكل الجهاز الهضمي.