بعد واقعة عروس المهندسين.. 5 علاجات تجميلية يجب تجنبها قبل موعد الزفاف

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، أصيبت عروس مصرية تبلغ من العمر 26 عاما بغيبوبة قبل حفل زفافها بعد إجرائها حقن فيلر في مركز تجميل شهير بالمهندسين.

وتعرضت إسراء لمضاعفات خطيرة نتيجة حقن مواد غير مطابقة للمواصفات، ما أدى إلى توقف قلبها لأكثر من خمس دقائق ودخولها في غيبوبة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" إجراءات تجميلية يجب تجنبها قبل الزفاف، وفقا لموقعي "bridestoday" و "hindustantimes".

قالت الدكتورة سيمال سوين طبيبة الأمراض الجلدية الإيطالية: "يجب أن تقتصر الفترة التي تسبق الزفاف على جلسات العناية بالبشرة وخدمات العناية الشخصية فقط".

وأضافت سيمال: "يجب إزالة الشعر بالليزر وحقن الفيلر والبلازما الغنية بالصفائح الدموية قبل موعد الزفاف بفترة كافية، لتجنب أي ردود فعل غير مرغوب فيها وغير متوقعة على البشرة أو الجسم".

وأشارت: "ولكل شخص نوع بشرة ودرجة حساسية مختلفة، لذا يجب توخي الحذر عند الخضوع لعلاجات جلدية، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات جلدية خطيرة".

وأضافت: "التقشير الكيميائي هو نوع من العناية بالبشرة مصمم لإزالة خلايا الجلد الميتة وإزالة الخطوط الدقيقة والحصول على بشرة موحدة اللون، لكن القيام به حفل الزفاف مباشرة قد يؤدي إلى جافة واحمرار وتهيج البشرة

ويمكن أن تؤدي علاجات التقشير الكيميائي أو التبييض أيضا إلى تغيير لون البشرة الطبيعي وظهور بثور غير مرغوب فيها.

أمور يجب القيام بها قبل حفل الزفاف

- يجب زيارة طبيب الأمراض الجلدية مبكرا.

- إزالة الشعر بالليزر قبل 6 أشهر على الأقل من حفل الزفاف.

-تحكم في روتين العناية بالبشرة باستخدام المكونات والعلامات التجارية الصحيحة.

- استخدم المنتجات التجميلية الموثوق فيها.

-قبل إجراء جلسات العناية بالبشرة يجب استشارة الطبيب فورا.

-التركيز على اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من النوم.

