بعد إصابة عارضة الأزياء باربرا.. أعراض خطيرة لبطانة الرحم المهاجرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

أثارت عارضة الأزياء والممثلة باربرا بالفين اهتمام جمهورها بعد إعلانها إصابتها بمرض بطانة الرحم المهاجرة، وهو أحد الأمراض الشائعة التي تؤثر على ملايين النساء حول العالم.

ونشرت باربرا، المتزوجة من الممثل ديلان سبراوس، عبر حسابها على إنستجرام: "مجرد تحديث صغير وبعض الأفكار لأولئك الذين قد يتعاطفون مع ما سأشاركه".

وقالت: "منذ سنوات أعاني من صعوبات خلال دورتي الشهرية إرهاق، ألم شديد، نزيف غزير وغير منتظم، وليال طويلة بلا نوم على أرضية الحمام.. اعتقدت أن هذا طبيعي، لكن مؤخرًا نصحت باستشارة طبيبة مختصة، فاكتشفت أنني أعاني من بطانة الرحم المهاجرة، وهو ما لم يظهر في الفحوصات العامة".

وأضافت: "بعد 3 أشهر من التشخيص، خضعتُ لجراحة، ومنذ ذلك الحين أصبحت دورتي الشهرية أسهل كثيرًا. الآن أدرك الفرق، وأشجع كل امرأة تشك في إصابتها على البحث والمتابعة الطبية المبكرة، لأنها تصنع فارقًا هائلًا".

وأكدت باربرا أن التشخيص والعلاج المبكرين ضروريان لتفادي المضاعفات طويلة الأمد مثل العقم أو تلف الأنسجة، مشيرة إلى أنها خصصت الأشهر الماضية للراحة والتعافي، وتستعد حاليًا للعودة إلى العمل.

ووفقًا لموقعي NDTV وThe News، فإن الأعراض الشائعة لبطانة الرحم المهاجرة تشمل:

-تعب وإرهاق شديد.

-آلام حادة أثناء الدورة الشهرية.

-نزيف غزير أو غير منتظم.

-الأرق نتيجة الألم.

أسباب الإصابة

-اضطرابات هرمونية، أبرزها ارتفاع هرمون الإستروجين.

-عوامل وراثية (وجود تاريخ عائلي للمرض).

-الحيض الرجعي، إذ يتدفق الدم عبر قنوات فالوب إلى الحوض بدلًا من الخروج من الجسم.

أهمية التشخيص المبكر

-تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

-منع المضاعفات مثل العقم.

-تعزيز الصحة العامة من خلال العلاج المناسب.

طرق العلاج

-العلاج الدوائي: مسكنات أو أدوية هرمونية.

-الجراحة: لإزالة الأنسجة المهاجرة في الحالات الشديدة.

-تغييرات نمط الحياة: مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

