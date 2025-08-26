مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفراولة

الفراولة من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفوائد الصحية لجسمك، كما أنها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن هل تعلم ما يحدث لجسمك عند تناولها؟

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تُحارب الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة عن طريق تقليل هذا الإجهاد، وحماية الجسم من الأمراض المزمنة بمرور الوقت، وفقا لموقع "health".

دعم صحة الجهاز المناعي

بفضل احتوائها على كمية عالية من فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز وظيفة خلايا الجهاز المناعي.

تعزز صحة القلب

مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة، خاصة الأنثوسيانين، تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تقي من السرطان

بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة، لذا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

مصدر ممتاز لحمض الفوليك

مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك (فيتامين B9)، وهو ضروري للعديد من العمليات الحيوية في الجسم، مثل تخليق الحمض النووي (DNA) وتفكيك الأحماض الأمينية.

قليلة السكر

مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى، تحتوي الفراولة على كمية سكر طبيعي أقل بكثير، هذا يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يسعون إلى تقليل تناول السكر، خاصة في حالات مثل مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

