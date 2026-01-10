إعلان

علامات تدل على أنك تحتاج إلى تغيير نمط حياتك

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 ص 10/01/2026

الإرهاق

في كثير من الأحيان يرسل لنا الجسد والعقل إشارات واضحة تنبّهنا إلى أن نمط حياتنا الحالي لم يعد صحيًا أو مناسبًا، وأن التغيير أصبح ضرورة لا رفاهية، وفق "Verywell Mind"، نوضح أبرز الأشياء التي تدل أن نمط الحياة مرهق.

الشعور الدائم بالإرهاق

إذا كنت تشعر بالتعب المستمر حتى بعد النوم أو الراحة، فقد يكون نمط حياتك مرهقًا أكثر مما ينبغي.

تقلبات مزاجية متكررة

العصبية، التوتر، أو الإحباط دون سبب واضح قد تكون نتيجة ضغط نفسي وسوء تنظيم يومي.

اضطرابات النوم

صعوبة النوم، الاستيقاظ المتكرر ليلًا، أو الشعور بعدم الراحة صباحًا من أبرز علامات الخلل في الروتين اليومي.

إهمال العادات الصحية

قلة الحركة، الاعتماد على الوجبات السريعة، أو نسيان شرب الماء إشارات تدل على حاجة الجسم لإعادة التوازن.

فقدان الشغف والحافز

عندما تفقد الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها سابقًا، قد يكون السبب نمط حياة لا يراعي احتياجاتك النفسية.

آلام جسدية متكررة

الصداع، آلام الظهر أو المعدة قد تكون رسائل تحذيرية من الجسم نتيجة التوتر المستمر.

روتينك اليومي تغيير أسلوب حياتك جسمك ينبهك

