إعلان

10 نصائح ذهبية لتنظيم الوقت بدون توتر أو ضغط

كتب : نرمين ضيف الله

11:00 ص 10/01/2026

تنظيم الوقت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظيم الوقت لا يعني ملء اليوم بالمهام، بل إيجاد توازن ذكي بين العمل والراحة. إليك نصائح بسيطة تساعدك على إنجاز يومك بهدوء ودون إرهاق.

ابدأ بتحديد الأولويات

ليس كل ما هو عاجل مهم حدّد المهام الأساسية وابدأ بها أولًا لتخفيف الضغط.

خطط ليومك مسبقًا

قضاء 10 دقائق في التخطيط يوفر عليك ساعات من التشتت خلال اليوم.

قسم المهام الكبيرة

المهام الضخمة تسبب القلق تقسيمها إلى خطوات صغيرة يجعلها أسهل وأخف.

لا ترهق نفسك بجدول مزدحم

اترك مساحات فارغة بين المهام لتجنب الشعور بالضغط المفاجئ.

تعلّم قول لا

رفض بعض الالتزامات يحمي وقتك وطاقتك دون الشعور بالذنب.

حدّد وقتًا للراحة

الاستراحة ليست تضييع وقت، بل ضرورة لاستعادة التركيز والطاقة.

تجنّب تعدد المهام

التركيز على مهمة واحدة يزيد الإنتاجية ويقلل التوتر.

راقب وقتك الحقيقي

لاحظ أين يضيع وقتك دون فائدة، وحاول تقليل المشتتات.

كن مرنًا مع نفسك

ليس كل يوم مثاليًا، تقبّل التغيير دون قسوة على نفسك.

كافئ نفسك على الإنجاز

مكافأة بسيطة تحفّزك على الاستمرار وتنظم علاقتك بالوقت.

تنظيم الوقت ابدأ بتحديد الأولويات خطط ليومك مسبقًا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان