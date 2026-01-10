بانضباط كامل.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

استقبلت مدارس محافظة المنوفية، اليوم السبت، طلاب صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026، وسط التزام ملحوظ بالإجراءات التنظيمية والانضباط داخل اللجان.

وأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لموقع "مصراوي"، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية الخاصة بالامتحانات.



وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات تابعت فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مع انتظام حضور الطلاب والمراقبين.

وشددت مديرية التربية والتعليم على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات داخل اللجان، وفي مقدمتها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة منعًا باتًا، والالتزام بزمن الإجابة المحدد، وعدم السماح بمغادرة اللجنة قبل انتهاء الوقت المقرر، إلى جانب ضرورة الالتزام بتعليمات المراقبين والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وتواصل المديرية متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال الغرفة المركزية المرتبطة بالإدارات التعليمية، لضمان التدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ، وتوفير أجواء هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.