3 أيام في ظلمات المياه.. استمرار البحث عن طفلة غرقت بترعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:01 ص 10/01/2026

قوات الإنقاذ النهري أرشيفيى

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة جهودها لليوم الثالث على التوالي للبحث عن طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، سقطت في مياه ترعة كفر عوانة التابعة لمركز إيتاي البارود، أثناء لهوها أمام منزلها، ولم يُعثر عليها منذ مساء الأربعاء الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بتاريخ 7 يناير الجاري، بسقوط الطفلة نور سعيد الصاوي في مياه الترعة أثناء لهوها.

وانتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان، وجارٍ مواصلة عمليات البحث لاستخراجها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

ومن جانبها، تواصل إدارة شؤون البيئة بالمحافظة رفع كافة المخلفات والحشائش الموجودة بمياه الترعة، استجابة لشكاوى المواطنين بالقرية، حفاظًا على الصحة العامة، ولعدم إعاقة عمليات البحث عن الطفلة الغارقة

قوات الإنقاذ النهري غرق طفلة بترعة بالبحيرة البحث عن طفلة غرقت بترعة ترعة كفر عوانة بمركز إيتاي البارود مديرية أمن البحيرة

