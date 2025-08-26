7 أطعمة تقوي الذاكرة وتزيد التركيز- تناولها

يساعد اتباع نظام غذائي صحي على دعم صحة الدماغ، وتحسين الذاكرة والتركيز بشكل طبيعي.

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من قدرة الدماغ على التركيز وتحسين الذاكرة، وفقا لموقع "Indian Express".

الأسماك الدهنية

تُعرف الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين بأنها مصدر غني بأحماض أوميجا-3 الدهنية، الضرورية لدعم بنية خلايا الدماغ وتحسين وظائف الذاكرة بشكل كبير.

التوت

من الأطعمة المثالية التي تسهم في تعزيز التركيز والذاكرة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، ما يُحسن من قدرة الخلايا العصبية على التواصل مع بعضها.

الجوز

يشبه الجوز شكل الدماغ، لاحتوائه على حمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، وهو نوع من أوميجا-3 الذي يعزز الأداء الإدراكي والوظائف المعرفية.

الشوكولاتة الداكنة

لتعزيز التركيز واليقظة الذهنية، يُوصي الخبراء الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل؛ لأنها غنية بمركبات الفلافونويد، الكافيين، ومضادات الأكسدة.

الكركم

يحتوي على مركب الكركمين، وهو مضاد للالتهابات ومُحسن للحالة المزاجية، حيث يمكنه عبور حاجز الدم الدماغي، ما يقلل من الالتهاب في الدماغ ويُساهم في تحسين المزاج والوظائف الإدراكية.

بذور اليقطين

مصدرًا غنيًا بالزنك، المغنيسيوم، والحديد، وهي معادن ضرورية للذاكرة والتعلم والتركيز.

الخضراوات الورقية

مثل السبانخ واللفت درعًا واقيًا للقدرات المعرفية، فهي غنية بحمض الفوليك، فيتامين K، ومضادات الأكسدة التي تُسهم في إبطاء التدهور المعرفي الذي يصاحب التقدم في العمر.

