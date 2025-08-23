5 أطعمة تُساهم في تعزيز صحة الذاكرة ودعم وظائف الدماغ

مع تقدم العمر أو بسبب نمط الحياة غير الصحي، قد تتأثر قوة الذاكرة سلبًا، ولحسن الحظ، تلعب التغذية دورًا حيويًا في دعم وظائف الدماغ والحفاظ على الذاكرة.

فبعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تُغذي الدماغ، وتُحسن التركيز، وتُقلل من خطر التدهور المعرفي.

نستعرض 5 أطعمة طبيعية تعزز صحة الذاكرة وتدعم الأداء الذهني، وفق "هيلث لاين".

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة والسردين)

تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تُعد من أهم العناصر لدعم صحة الدماغ، وتعزيز الذاكرة والتركيز.

تساعد في بناء الخلايا العصبية وتقليل الالتهابات التي قد تؤثر على الأداء العقلي.

التوت (مثل العنب البري والفراولة)

غني بمضادات الأكسدة، خاصة الفلافونويد، التي تحمي الدماغ من التلف التأكسدي وتُحسن الاتصال بين خلايا الدماغ.

يُظهر دوراً في تحسين الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

الكركم

يحتوي على الكركمين، مركب مضاد للالتهابات يُعزز تدفق الدم إلى الدماغ، وقد يساعد في تحفيز نمو خلايا دماغية جديدة.

له آثار محتملة في تحسين المزاج والوقاية من التدهور المعرفي.

المكسرات (خاصة الجوز)

مصدر ممتاز لفيتامين E، الذي يرتبط بانخفاض تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر.

الجوز تحديدًا يحتوي على دهون أوميغا-3 ومركبات نباتية تُحسن وظائف الدماغ.

الخضروات الورقية (مثل السبانخ والكرنب والجرجير)

مليئة بفيتامين K، وحمض الفوليك، والبيتاكاروتين، واللوتين، وكلها عناصر تدعم الوظائف الإدراكية.

تناولها بانتظام يرتبط بتحسين الذاكرة وتقليل خطر التدهور المعرفي.