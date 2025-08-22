هذا ما يحدث لقلبك وجسمك عند النوم أمام المروحة

كتب - محمود عبده:

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى استخدام المراوح الكهربائية كوسيلة بديلة واقتصادية لتلطيف الأجواء، خاصة في المنازل التي تفتقر إلى أجهزة التكييف.

ورغم فوائدها الواضحة في تحريك الهواء وتعزيز تبخر العرق لتبريد الجسم، تكشف أبحاث حديثة أن استخدامها قد لا يكون دائما آمنا، لا سيما لكبار السن أو لمن يعانون من أمراض القلب.

ووفقا لموقعtimesofindia.indiatimes، تشير دراسة أجرتها جامعة سيدني بالتعاون مع معهد مونتريال للقلب، إلى أن فعالية المراوح في التخفيف من إجهاد القلب تختلف بشكل كبير باختلاف طبيعة المناخ، وجاءت كما يلي:

في الأجواء الحارة والرطبة، يساهم استخدام المروحة مع ترطيب الجلد في تعزيز تبخر العرق وتحسين عملية التبريد، مما يخفف العبء على القلب، وخاصة لدى كبار السن.

في المقابل، في الأجواء الحارة والجافة، قد يؤدي استخدام المروحة دون ترطيب الجلد إلى نتائج عكسية، فبدلا من التبريد، تقوم المروحة بدفع هواء ساخن نحو الجسم، ما يزيد من درجة حرارته ويضاعف إجهاد القلب، وهي حالة قد تكون خطيرة أو حتى قاتلة لدى المصابين بأمراض قلبية مزمنة.

لماذا يختلف تأثير المروحة باختلاف المناخ؟

السر يكمن في آلية التبريد، ففي المناخات الرطبة، يجد الجسم صعوبة في تبخر العرق بسبب تشبع الهواء بالرطوبة، وهنا تساعد المروحة على تسريع التبخر وتخفيف حرارة الجسم.

أما في البيئات الجافة، فيتبخر العرق بسرعة كبيرة بشكل طبيعي، لكن المروحة قد تزيد من سخونة الجسم عبر توجيه هواء ساخن مباشرة إلى الجلد، مما يرفع درجة حرارة الجسم الداخلية ويجهد القلب.

من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟

كبار السن، ومرضى القلب، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم الأكثر تأثرا بإجهاد الحرارة.

فالجفاف، واضطرابات توازن الأملاح، والضغط الإضافي على القلب خلال موجات الحر، كلها عوامل قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي، وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

لذلك، يجب مراقبة الأعراض التحذيرية مثل الدوخة، ألم الصدر، وتسارع التنفس، وطلب المساعدة الطبية الفورية عند الضرورة، خصوصا لدى الفئات الضعيفة صحيا.

تغير المناخ وزيادة مخاطر موجات الحر

مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت موجات الحر أكثر تكرارا وحدة وطولا.

هذا الواقع الجديد يفرض تحديات صحية متزايدة، ويستدعي التوعية بأساليب التبريد الآمن في مختلف البيئات المناخية لحماية الفئات المعرضة للخطر.

كيف تستخدم المروحة بأمان خلال موجات الحر؟

للاستفادة من المراوح وتقليل تأثيراتها السلبية، ينصح الخبراء بالتالي:

في الطقس الحار والرطب: استخدم المروحة مع ترطيب الجلد بانتظام باستخدام رذاذ الماء أو منشفة مبللة.

في الطقس الحار والجاف: تجنب تشغيل المروحة دون ترطيب الجلد، خاصة إذا تجاوزت درجات الحرارة 37 درجة مئوية.

وجه المروحة لتدوير الهواء في الغرفة بدلا من توجيهها مباشرة نحو الجسم لفترات طويلة.

ادعم التبريد باستخدام الظل، ارتداء ملابس خفيفة، وشرب الماء باستمرار.

اقرأ أيضًا:

اشتهر بالقاضي الرحيم.. من هو فرانك كابريو؟

كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

علامات على قدميك تنذرك بالقاتل الصامت.. احذر

بعد وفاة القاضي الأمريكي الشهير.. 8 أعراض تكشف مضاعفات سرطان البنكرياس

10 صور رومانسية لـ زين قطامي وسيليو صعب من شهر عسل



