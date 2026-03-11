إعلان

أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. تراجع البلطي

كتب : آية محمد

11:31 ص 11/03/2026 تعديل في 12:05 م

السمك البلطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البنزين والسولار المأكولات البحرية أسعار الأسماك في مصر السمك البلطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات
حوادث وقضايا

حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات

بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها
"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها