الدولار يهبط لليوم الثاني مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات
كتب : منال المصري
سعر الدولار
هبط سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي بنحو 18 قرشا مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات الأربعاء، في 4 بنوك كبرى، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع بتراجع 19 قرشا للشراء والبيع.