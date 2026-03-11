الدولار يهبط لليوم الثاني مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

هبط سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي بنحو 18 قرشا مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات الأربعاء، في 4 بنوك كبرى، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع بتراجع 19 قرشا للشراء والبيع.