ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:



البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش ، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.



بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.



بنك الإسكندرية: 13.77 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.



البنك التجاري الدولي: 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.