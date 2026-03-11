إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:02 م 11/03/2026

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:


البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش ، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.


بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.77 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.


البنك التجاري الدولي: 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

