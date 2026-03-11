انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 13.77 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 14.1 جنيه للشراء، و14.14 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الدينار البحريني: 136.11 جنيه للشراء، بتراجع 2.34 جنيه، و137.78 جنيه للبيع، بتراجع 2.37 جنيه.



سعر الريال القطري: 13.15 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و14.24 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.



سعر الدينار الأردني: 72.59 جنيه للشراء، بتراجع 1.24 جنيه، و73.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.26 جنيه.



سعر الدينار الكويتي: 166.88 جنيه للشراء، بتراجع 2.86 جنيه، و169.71 جنيه للبيع، بتراجع 2.8 جنيه.