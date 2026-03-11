إعلان

أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:38 ص 11/03/2026 تعديل في 12:00 م

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.


أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم


سعر الريال السعودي: 13.77 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.


سعر الدرهم الإماراتي: 14.1 جنيه للشراء، و14.14 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.


سعر الدينار البحريني: 136.11 جنيه للشراء، بتراجع 2.34 جنيه، و137.78 جنيه للبيع، بتراجع 2.37 جنيه.


سعر الريال القطري: 13.15 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و14.24 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.


سعر الدينار الأردني: 72.59 جنيه للشراء، بتراجع 1.24 جنيه، و73.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.26 جنيه.


سعر الدينار الكويتي: 166.88 جنيه للشراء، بتراجع 2.86 جنيه، و169.71 جنيه للبيع، بتراجع 2.8 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات
حوادث وقضايا

حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات

283 هدفًا.. البحرين تكشف حصيلة تدمير المسيّرات والصواريخ الإيرانية
شئون عربية و دولية

283 هدفًا.. البحرين تكشف حصيلة تدمير المسيّرات والصواريخ الإيرانية
بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان
أخبار مصر

بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان
"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟
رياضة محلية

"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها