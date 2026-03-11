انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو
انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 59.98 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و60.37 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.
بنك مصر: 60.03 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و60.36 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك القاهرة: 60.05 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و60.44 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.
بنك الإسكندرية: 60.04 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و60.37 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 60.1 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.