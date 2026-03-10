إعلان

بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب : أحمد العش

10:09 م 10/03/2026 تعديل في 10:12 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2026 (1)
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2026 (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان، فيما تم تعيين محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، نائبا لرئيس المجلس.

وكان مجلس النواب قد وافق على تشكيل المجلس خلال جلسته العامة يوم 2 مارس الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، وفق الترشيحات المعروضة، كما رصد موقع "تحيا مصر".

قيادة المجلس القومي لحقوق الإنسان 2026

تولى السفير أحمد إيهاب جمال الدين رئاسة المجلس، بينما يشغل محمد أنور السادات منصب نائب الرئيس، وذلك في إطار التشكيل الجديد الذي يضم نخبة من الشخصيات المتخصصة في حقوق الإنسان والإعلام والمجتمع المدني.

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 2026

يشمل التشكيل كلا من:

عزت إبراهيم – رئيس تحرير "الأهرام ويكلي".

وفاء بنيامين بسطا – عضو جمعية كاريتاس مصر.

سميرة لوقا دانيال – الهيئة القبطية الإنجيلية.

غادة محمود همام – مؤسسة دياكونيا السويدية.

أيمن جعفر ذكري – مستشار بالمنظمة الدولية للهجرة.

محمد ممدوح جلال – رئيس مؤسسة مجلس الشباب المصري.

محمود محمد سعد بسيوني – صحفي بمجلة آخر ساعة.

علاء سيد كامل شلبي – رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

سعيد عبد الحافظ سعيد – مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية.

عمرو فؤاد أحمد بركات – أستاذ قانون دستوري بجامعة طنطا.

إيهاب عاطف راغب إسكندر – رئيس مؤسسة إيهاب الطماوي القانونية.

أيمن السيد محمود عبد الوهاب – رئيس مركز الأهرام للدراسات.

ناصر إبراهيم أبو العيون – رئيس جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع.

ماهي حسن عبد اللطيف – مفوضة بالهيئة الدائمة لحقوق الإنسان - منظمة التعاون الإسلامي.

نيفين فتحي عبد الهادي – كبير لجنة الميثاق العربي بجامعة الدول العربية.

جمال ماهر عبد الحميد – رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

محمد جمال محمد سعيد عثمان – مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.

شيرين خلف محمد فرج – مديرة برامج بوكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ.

يارا محمود علاء الدين – مدير إدارة التنسيق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

خالد زكريا محمد أمين – أستاذ بجامعة القاهرة ومدير مركز السياسات الاقتصادية.

هويدا عدلي – عضو المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة.

مي إبراهيم محمود التلاوي – رئيسة مؤسسة القيادات المصرية للتنمية.

بكر محمد سويلم سليمان – رئيس جمعية الجورة بشمال سيناء.

أيمن صابر طه عقيل – رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية.

أحمد بدوي محمود بكري – رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين.

ويأتي هذا التشكيل في إطار تعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان ودعم التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بحقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا:

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير البترول بشأن نقص وزن أنابيب البوتاجاز في سوهاج

تحرك برلماني جديد بشأن قانون الأحوال الشخصية

رئيس "رياضة النواب" يدرس تشريعًا لدعم الأندية الشعبية مثل مراكز الشباب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان أخبار مصر اليوم أخبار مصر الآن رئيس الجمهورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
حكايات الناس

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار
بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
جنة الصائم

بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
رمضان ستايل

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
عودة ارتفاع درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس الأربعاء
أخبار مصر

عودة ارتفاع درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس الأربعاء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد