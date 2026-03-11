إعلان

"ريادي صغير".. جامعة بنها تدرب طلاب المدارس على ريادة الأعمال

كتب : أسامة علاء الدين

12:01 م 11/03/2026

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فعاليات "مبادرة ريادي صغير" بمدرسة طنط الجزيرة الإعدادية بطوخ، وذلك في إطار تدريب وتنمية مهارات أطفال المدارس على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار.

رعاية قيادات الجامعة

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية.

تنسيق مع تعليم القليوبية

وقالت الدكتورة نيفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن إطلاق المبادرة تم بالتنسيق مع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أهداف المبادرة

وأضافت الدكتورة نيفين فاروق أن مبادرة "ريادي صغير" تهدف إلى تدريب وتنمية مهارات أطفال المدارس على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي وتحويل الأفكار البسيطة إلى مشروعات صغيرة، بما يسهم في بناء جيل قادر على المبادرة والاعتماد على الذات.

