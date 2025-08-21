مشروب ينظم سكر الدم ويساعد على فقدان الوزن

كشف الدكتور إريك بيرج المتخصص في التغذية فوائد تناول خل التفاح قبل النوم، حيث أنه قد يسهم في خفض مستويات السكر في الدم ودعم فقدان الوزن.

ويتكون خل التفاح من تفاح مخمر ممزوج بالخميرة والسكر، ويعتبر حمض الأسيتيك فيه العامل الأساسي المسؤول عن فوائده الصحية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح بيرج أن هذا الحمض قد يسهم في:

خفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

تقليل ظاهرة "الفجر" التي يفرز فيها الكبد جلوكوز إضافيا صباحا، وهو ما يرفع مستويات السكر.

وتحسين حساسية الأنسولين، ما يساعد الجسم على استخدامه بفعالية أكبر.

دراسات داعمة للفوائد

وأظهرت دراسة أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين تناولوا 30 مل من خل التفاح يوميا تحسنت لديهم مستويات الهيموغلوبين A1c (اختبار دم يُستخدم لقياس متوسط مستوى السكر في الدم على مدى آخر 2–3 أشهر).

وبينت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا منخفض السعرات مع تناول ملعقتين من الخل يوميا فقدوا وزنا أكبر من غيرهم.

ورغم هذه الفوائد، تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن خل التفاح ليس علاجا طبيا لأي حالة مرضية، لكنه قد يكون مكملا مفيدا عند استخدامه باعتدال.

وينصح الخبراء بما يلي:

تخفيف الخل بالماء قبل تناوله.

شربه قبل النوم بعدة ساعات لتقليل خطر الارتجاع.

المضمضة بالماء لحماية مينا الأسنان من التآكل.

استشارة الطبيب قبل استخدامه خصوصا لمرضى السكري أو من يتناولون أدوية.

