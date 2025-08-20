الشاي المحلى بالسكر مضر بالصحة.. في تلك الحالة

تشير الدكتورة يكاتيرينا تيتوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والمحاضرة في جامعة بيروغوف الطبية، إلى أن إضافة السكر إلى الشاي قد تساهم في زيادة استهلاك السكر بشكل مفرط.

وفقًا لموقع gazeta.ru، تحذر الدكتورة تيتوفا من أن الإفراط في تناول السكر يرفع من مخاطر الإصابة بالسمنة، والنوع الثاني من داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالسعرات الحرارية الزائدة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن لا تتجاوز الكمية اليومية من السكر للبالغين 25 غرامًا، ما يعادل 5 إلى 6 ملاعق صغيرة، سواء كان السكر طبيعيًا أو مضافًا. لذلك، يُفضل تقليل كمية السكر في الشاي إلى الحد الأدنى، أو تجنبه تمامًا.

ورغم ذلك، تؤكد الطبيبة أن للشاي المحلى بالسكر فوائد محدودة، إذ إن كمية صغيرة من السكر تحسن من مذاق الشاي وتشجع على شرب المزيد من السوائل، كما تمنح دفعة سريعة من الطاقة مفيدة في حالات العمل البدني أو الذهني المكثف التي تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم.

وتضيف الدكتورة تيتوفا: "يمكن تناول الشاي المحلى بالسكر في حالات نقص سكر الدم أو بعد التمارين الرياضية المكثفة لاستعادة مخزون الغليكوجين في العضلات، شريطة الالتزام بالاعتدال وعدم تجاوز كمية السكر المسموح بها يوميًا.

أما مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين فيجب عليهم توخي الحذر الشديد ومراقبة مستوى السكر في الدم باستمرار عند تناول السكر في الشاي".