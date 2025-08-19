مفعولها مذهل.. 7 أطعمة تقوي الدورة الدموية في الساقين والقدمين

يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف الدورة الدموية في الساقين والقدمين، ما يؤدي إلى الشعور بالتنميل، البرودة، أو حتى الألم.

ويمكن لتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تنشيط تدفق الدم، وتوسيع الأوعية الدموية.

وفيما يلي قائمة بـ 7 أطعمة فعالة تساعدك على تعزيز الدورة الدموية في الأطراف، وفقا لموقع "health".

الرمان

فاكهة غنية بمركبات البوليفينولات والنترات، تساعد على توسيع الأوعية الدموية في الساقين وتحسين أكسجة العضلات.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير، تحتوي على نترات طبيعية تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يعزز تدفق الدم ويقلل ضغط الأوعية.

التوت

يحتوي على مضادات أكسدة تُسمى الفلافونويدات، والتي تعمل على تقوية الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات التي تعيق تدفق الدم.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل والسردين، تحتوي على أوميجا 3، التي تُحسن تدفق الدم وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة في الأطراف.

المكسرات

اللوز والجوز والكاجو مصدر جيد لـ الدهون الصحية والمغنيسيوم، ما يُسهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية في القدمين والساقين.

الثوم

بفضل احتوائه على الأليسين، وهو مركب يساعد في خفض ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم، خاصة في الأطراف.