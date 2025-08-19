6 نصائح لتقليل ضبابية الدماغ في سن اليأس

ضبابية الدماغ من الأعراض الشائعة والمزعجة التي تواجهها النساء خلال فترة انقطاع الطمث، وتسبب ظهور أعراض صعوبات في التركيز، وفقدان الذاكرة، وبطء في التفكير، ولكن هناك بعض التعديلات البسيطة التي يمكنك اتباعها لتخفيف ضبابية الدماغ خلال سن اليأس، وفقا لموقع "ذا كونفيرسيشن".

1. النوم

النوم من الأمور الضرورية لصحة الدماغ، فهو يُقوي الذاكرة ويُصلح الخلايا، لكن اضطرابات النوم شائعة في سن اليأس بسبب الهبات الساخنة والقلق، لتجنب ذلك، تجنب الكافيين قبل النوم، تقليل وقت الشاشات، وممارسة الرياضة خلال النهار.

2. النشاط البدني

الرياضة هي أقوى أداة لصحة الدماغ، فهي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتقلل الالتهابات.

3. التوتر

التوتر المزمن يزيد من مستويات الكورتيزول الذي يؤثر على وظائف الدماغ، يمكن تقليل التوتر عن طريق تمارين اليقظة الذهنية واليوجا، وممارسة الهوايات التي تجلب السعادة.

4. التغذية

النظام الغذائي المتوسطي الخيار الأفضل لصحة الدماغ، فهو غني بالخضروات والفواكه، احرص على تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل الأسماك وتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات.

5. التواصل

التواصل الاجتماعي ضروري للصحة العقلية والدماغية، في سن اليأس، قد تزداد العزلة، ما يؤثر سلبًا على المزاج والذاكرة.

6. المواد الضارة

تجنب الكحول والمواد الضارة التي تؤثر سلبا على النوم والمزاج والذاكرة، رغم أنها تبدو مريحة في البداية.

