7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك

تدل الرغبة الشديدة في تناول المخللات أنك تعاني من نقص الصوديوم، أو جفاف، أو تغيرات هرمونية أو إجهاد، وقد يشير جسمك إلى حاجته إلى التوازن.

في هذا السياق يستعرض "مصراوى" 7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة، يجب الانتباه إليها، وفقًا لـ"verywellhealth".

1- الجفاف

عندما تُصاب بالجفاف، قد تشتهي الأطعمة المالحة، مثل المخللات، ويحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية من الماء تفوق ما يستهلكه من خلال التعرق أو التبول أو القيء،

وهو الأمر الذي يُسبب اختلالًا في مستويات الإلكتروليتات، وقد يشتهي الجسم الملح لمحاولة تعديل مستويات الصوديوم.

2- هرمونات متقلبة

تؤثر مستويات الهرمونات على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فقد يدفعك بعضها إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات، وتُعدّ المخللات من الرغبات الشديدة المعروفة خلال فترة الحمل.

وتشير تقديرات الأبحاث إلى أن 50% إلى 90% من الحوامل يعانين من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وعادةً ما تحدث الرغبة الشديدة في تناول الطعام خلال الثلث الثاني من الحمل، وقد يكون هذا استجابةً لأعراض الغثيان الصباحي الشائعة في الثلث الأول من الحمل.

من الممكن أيضًا أن تشتهي المخللات قبل الدورة الشهرية، وتشير متلازمة ما قبل الحيض (PMS) إلى الأعراض التي قد تظهر خلال الأسبوع أو الأسبوعين السابقين للدورة الشهرية، ومن الشائع أن تشتهي الملح خلال هذه الفترة.

3- نقص في الصوديوم

الصوديوم إلكتروليت أساسي يحتاجه جسمك للبقاء على قيد الحياة، ويستهلك معظم الناس كمية من الصوديوم تفوق حاجتهم، ومن النادر أن يعاني الشخص من نقص الصوديوم دون وجود حالة صحية كامنة تسبب ذلك، ويؤدي انخفاض مستوى الصوديوم في الدم (نقص صوديوم الدم) إلى تحفيز الدماغ على الرغبة في تناول الأطعمة المالحة.

4- الصداع النصفي

يعاني الأشخاص المعرضون للصداع النصفي من اشتهاء ملح الطعام قبل الإصابة به، إذ إن من أعراض الصداع النصفي المحتملة اشتهاء الأطعمة المالحة.

5- التوتر

يُحفّز التوتر العاطفي الغدد الكظرية على إفراز الكورتيزول (هرمون التوتر)، ويُحفّز الكورتيزول الجسم على إفراز هرمونات أخرى تُؤثر على الجوع وتُسبّب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية.

وتتسبب الأحداث المرهقة في رغبة شديدة في تناول الأطعمة المريحة المفضلة لديك، فإذا كنت تلجأ إلى المخللات أثناء التوتر الشديد، ففكر في تنفيذ تقنيات إدارة التوتر، مثل التنفس العميق أو اليوجا.

6- التعب

يؤدي التعب والحرمان من النوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، فالأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم هم أكثر عرضة للشعور بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية أو الدهنية.

7- الحالات الصحية المزمنة

يشير اشتهاء المخللات والأطعمة الغنية بالصوديوم يوميًا إلى الإصابة بحالة صحية مزمنة تؤثر على تنظيم الجسم لمستويات الصوديوم، وهذا سبب نادر للرغبة الشديدة في تناول المخللات والملح.

وتشمل الحالات الوراثية التي تؤثر على مستويات الصوديوم في جسمك ما يلي:

مرض أديسون

يسبب فقدان الجسم للصوديوم بسرعة لأن الغدد الكظرية لا تنتج ما يكفي من الكورتيزول.

متلازمة بارتر

تتسبب في فقدان الكلى للصوديوم والعناصر الغذائية الأخرى عن طريق التبول.

التليف الكيسي

يمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية وقد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الملح.