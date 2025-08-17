ما أسباب وعلاج التبول اللاإرادي الليلي لدى الأطفال؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ساو باولو في البرازيل إن أن التبول اللاإرادي الليلي لدى الأطفال لا يرتبط فقط بتجزئة النوم، بل يؤثر أيضا على جودة حياتهم الاجتماعية والجسدية

وفحص الباحثون 44 طفل مصابا بسلس البول الليلي أحادي العرض، أعمارهم بين 8 و12 عاما، وفقا لموقع "درجز".

وخضع المشاركون لتخطيط النوم وأكملوا استبيان جودة الحياة، إلى جانب تقييم دور متغيرات النوم في التنبؤ بجودة الحياة.

ولاحظ الباحثون انخفاض الدرجات في المجالين الجسدي والاجتماعي لدى الأطفال بشكل متزايد كلما ارتفعت وتيرة الاستيقاظ الليلي.

العلاجات الحالية

يشمل العلاج غير الدوائي الحالي "تغييرات سلوكية بسيطة مثل حمل الطفل إلى المرحاض ليلًا أو إيقاظه للتبول، إلى جانب تحفيز يومي وتمارين تهدف إلى زيادة سعة المثانة".

وبالنسبة للأطفال، يجب أن تكون الطرق غير الجراحية وغير الدوائية التي تصحح عادات التبول هي أساس أي علاج.

ويشمل العلاج البولي التقليدي تقديم اقتراحات لأنماط التبول وتكراره، والحد من تناول السوائل، وعلاج الإمساك عند وجوده.

كما أن التشخيص المبكر وعلاج الإمساك لا يؤدي إلى تحسين سلس البول فحسب، بل إن الإمساك غير المعالج قد يؤدي أيضاً إلى سلس البول المقاوم للعلاج.

