شركة "OSL" تعلن توقف عرض الصوت والضوء الحالي.. واستبداله بعرض جديد



كتب- محمد شاكر:

أعلنت شركة "OSL" للمشاريع الترفيهية، (إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة) إيقاف عرض الصوت والضوء الحالي لاستكمال أعمال التطوير في موقع مسرح الصوت والضوء وتركيب معدات العرض والانتهاء من التجهيزات اللازمة لانطلاق العرض الجديد على أعلى المستويات العالمية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير وتحديث التجربة السياحية، وفي إطار العقد المبرم مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) لتطوير وإدارة عروض الصوت والضوء بالهرم والمنطقة المخصصة لها.

وحرصت الشركة منذ بدء أعمال تطوير عرض الصوت والضوء والمنطقة المحيطة به بالتنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية على استمرار تقديم العرض الحالي لأطول فترة ممكنة وذلك نزولاً على توصيات شركات السياحة وانتعاش الحركة السياحية في القاهرة في الموسمين الماضي والحالي.

ومن جانبها، فإن الشركة تبذل قصارى جهدها لضغط مدة توقف العروض لأقصر مدة ممكنة.

والجدير بالذكر أن الشركة قامت بالاستعانة بخبرات أكبر الشركات الاستشارية العالمية والمحلية للحصول على تصميمات على أحدث طراز ومتوافقة مع طبيعة المكان وتاريخه العريق والمتفرد.

وأضاف البيان: كذلك الاستعانة بكبرى بيوت الخبرة المتخصصة في تصميم العروض العالمية والشركات المتخصصة في مجالي الإضاءة والتصميم الصوتي، وذلك لإحداث نقلة نوعية للعرض الليلي بأهرامات الجيزة ليصبح علامة مميزة تطبع في ذاكرة كل زائر، آملين في تحويل المنطقة إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة لتكون خير واجهة لمصر.

