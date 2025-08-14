بينها السمك والكمون.. 8 أطعمة تسبب روائح كريهة للجسم

كتبت- شيماء مرسي

تناول بعض الأطعمة قد يؤثر بشكل مباشر على رائحة أجسامنا، فقد تحتوي بعض الأطعمة على مركبات تفرز العرق، مما يؤدي إلى رائحة الجسم الكريهة.

وفيما يلي، أبرز الأطعمة التي تسبب رائحة الجسم الكريهة، وفقا لموقع "هيلث لاين".

بعض أنواع التوابل

يسبب تناول بعض التوابل مثل الكاري والكمون والحلبة رائحة نفاذة عند التصاقها باللسان والأسنان، كما أن رائحتها تبقى لساعات في الأنفاس وتلتصق أيضا بالبشرة والشعر والملابس.

وتحتوي هذه التوابل على مركبات متطايرة تمتص في مجرى الدم، وتفرز عبر الغدد العرقية، مما يسبب رائحة الجسم الكريهة.

الثوم والبصل

يسبب كل من الثوم والبصل رائحة كريهة للفم والجسم، حيث تنتج رائحة الفم عن طريق مركبات الكبريت المتطايرة الموجودة في الثوم والبصل.

وتمتص هذه المركبات في مجرى الدم بعد تناول الطعام وتطرد بعد ذلك عن طريق الرئتين، مما يسبب رائحة الفم الكريهة التي قد تستمر لعدة ساعات.

اللحوم الحمراء

يسبب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء إفراز بروتينات عديمة الرائحة من خلال العرق، ولكن عندما تختلط هذه البروتينات ببكتيريا الجلد تسبب انبعاث رائحة كريهة.

الخضروات الصليبية

تطلق الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف وبراعم بروكسل والقرنبيط، حمض الكبريتيك الذي يزداد رائحته أثناء العرق والتنفس والغازات.

الأسماك

قد يكون السمك أحد العوامل التي تؤثر على رائحة جسمك، وفي حالات نادرة جدا، تحول أجسامنا الكولين الموجود في المأكولات البحرية إلى ثلاثي ميثيل أمين ذي رائحة كريهة، وينتقل هذا المركب عبر الجسم ويطلقه عن طريق التنفس والجلد.

كيفية التحكم في رائحة الجسم؟

-اتباع روتين استحمام منتظم وشامل.

-استخدم صابون مضاد للبكتيريا أثناء الاستحمام للقضاء على البكتيريا المسببة للرائحة.

-ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة طبيعية كالقطن أو الكتان.

-تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون، فهي قد تحبس العرق والبكتيريا وتزيد من رائحة الجسم.

-استخدام مزيلات العرق، لإخفاء الرائحة.

-شرب الكثير من الماء يساعد على طرد السموم وتقليل رائحة الجسم.

